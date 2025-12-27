МЧС-2026. Канада и Чехия устроили битву с 12 шайбами, США и Финляндия забили по 6 голов.
В первый день соревнований прошло 4 матча
около 1 часа назад
Молодежный чемпионат мира-2026
Группа A
Германия – США 3:6 (1:3, 2:3, 0:0)
Шайбы:
0:1 Плант 05:54
0:2 Рид 10:53
0:3 Хоркофф 15:55
1:3 Косе 17:39
2:3 Сайдль 25:46
2:4 Зеллерс 30:31
3:4 Боос 31:27
3:5 Зеллерс 34:58
3:6 Айзерман 38:07
Группа B
Дания – Финляндия 2:6 (1:3, 0:3, 1:0)
Шайбы:
0:1 Вестеринен 01:48
0:2 Калто 02:19
1:2 Бундгард 06:08
1:3 Суванто 10:07
1:4 Койву 24:45
1:5 Сарелайнен 26:19
1:6 Вестеринен 32:21
2:6 Линде 42:22
Чехия – Канада 5:7 (1:2, 2:1, 2:4)
Шайбы:
0:1 Мартин 13:53
1:1 Полетин 17:01
1:2 Хейдж 17:38
2:2 Цинар 24:04
3:2 Сикора 32:13
3:3 Парек 37:03
3:4 Парек 43:49
4:4 Полетин 45:21
4:5 Игиндла 46:32
4:6 Маккензи 49:12
5:6 Галваш 55:26
5:7 Мартоне 59:00
Напомним, что в матче-открытии Швеция обыграла Словакию.
Поделиться