Сент-Пол вместе с Миннеаполисом готовится принять Молодежный чемпионат мира по хоккею 2026 года. В честь турнира в городе установили самый большой в мире хоккейный шайб – диаметром 6,76 метра и весом более 2,2 тонны.

Однако основная интрига турнира намного серьёзнее: продолжится ли доминирование Северной Америки?

В 2020-х годах золото завоёвывали исключительно Канада и США. Канадцы выигрывали турнир в 2020, 2022 и 2023 годах, тогда как американцы триумфовали в 2021, 2024 и 2025 годах. Теперь встаёт вопрос – смогут ли США оформить собственную династию, Канада взять реванш, или же Европа наконец-то вмешается в борьбу.

Группа A

Германия

Немцы седьмой год подряд выступают в элитном дивизионе. Главная задача – сохранение места среди сильнейших. Команда имеет перспективных нападающих, а ключевую роль может сыграть опытный вратарь Линус Вияр.

Словакия

Словаки стабильны, но омоложены. Команда делает ставку на дисциплину и игру вратарей. Ожидать прорыва сложно, однако выход в четвертьфинал возможен.

Швейцария

Основная цель – избежать вылета. Команда имеет сильную линию обороны, но проблемы с результативностью могут сыграть решающую роль.

Швеция

Одна из самых стабильных сборных турнира. Шведы обладают мощным составом, но вопрос в том, хватит ли класса для борьбы за золото после многолетнего перерыва без титулов.

США

Двукратные действующие чемпионы играют дома и имеют мощный состав. Атака выглядит грозно, однако ключевым фактором станет игра вратарей. Первое в истории домашнее золото — главная цель американцев.

Группа B

Канада

Канада переживает период максимальной концентрации после двух подряд неудач. Возвращение опытного тренера и глубина состава на всех позициях делают канадцев одним из главных фаворитов.

Чехия

Чехи переживают возрождение и стабильно берут медали в последние годы. Команда имеет баланс между техникой, характером и качественной обороной.

Дания

Возвращение в элиту уже является успехом. Основная борьба — за избежание матчей на вылет.

Финляндия

Прошлогодний финалист снова выглядит опасно. Сильный вратарь и дисциплинированная оборона позволяют финнам мечтать о медалях.

Латвия

Латвийцы давно доказали, что с ними нужно считаться. Команда традиционно цепляется за результат и способна навязать борьбу кому угодно.