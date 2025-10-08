Олег Гончар

Нападающий Колорадо Эвеланш Нэтан Маккиннон отличился двумя результативными передачами в матче против Лос-Анджелес Кингз (4:1), что позволило ему набрать 1017 очков за клуб и стать лучшим бомбардиром в истории Эвеланш, обойдя Джо Сакика (1015 очков).

Рекорд касается только периода существования команды в Колорадо, ведь Сакик удерживает общий рекорд франшизы с 1641 очком, включая выступления за Квебек Нордик.

Маккиннон также обладает клубными рекордами Эвеланш по количеству передач (89) и очков (140) в сезоне-2023/2024, за что получил «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд». В 871 матче за карьеру он забил 367 голов, сделал 650 передач и добился 69 победных шайб. Подробнее о статистике Маккиннона – в спортивной карточке выше.