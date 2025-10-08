Сезон НХЛ стартовал с побед Флориды, Питтсбурга и Колорадо.
около 2 часов назад
Регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026 стартовал тремя матчами. Двукратные обладатели Кубка Стэнли Флорида Пантерз открыли сезон победой над Чикаго Блэкхокс (3:2).
Питтсбург Пингвинз одолел Нью-Йорк Рейнджерс (3:0), а Колорадо Эвеланш разгромили Лос-Анджелес Кингз (4:1).
НХЛ. Регулярный чемпионат
Флорида – Чикаго – 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
Рейнджерс – Питтсбург – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Лос-Анджелес – Колорадо – 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
