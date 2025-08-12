Олег Гончар

Оттава Сенаторз сделала значительный шаг к созданию новой арены, подписав соглашение с Национальной столичной комиссией (NCC) о покупке 11 акров земли поблизости. Об этом клуб объявил 11 августа, передает Reuters.

За участок клуб заплатит чуть более 30 миллионов долларов.

Президент и генеральный директор Сенаторз Сирил Лидер отметил, что соглашение является важным этапом, но впереди еще много работы, в частности, касающейся зонирования, дизайна, утверждений и очистки загрязненной земли.

Команда вместе с NCC планирует создать развлекательный квартал рядом с новой ареной. Соглашение в принципе было достигнуто в сентябре 2024 года после подписания меморандума в июне 2022-го.

В настоящее время Сенаторз играют в Canadian Tire Centre в пригороде Каната, в 24 км от центра Оттавы. В январе клуб будет отмечать 30-летие арены.

