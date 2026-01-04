Россиянину Овечкину в НХЛ выбили зубы и разбили лицо
Хоккеист оказался не в том месте и не в то время
около 1 часа назад
Александр Овечкин
В матче регулярного чемпионата НХЛ Вашингтон Кэпиталз уступил Чикаго Блэкхокс 2:3 после буллитов.
В третьем периоде защитник Чикаго Луис Кревье сильно ударил клюшкой по лицу Александра Овечкина. На кадрах трансляции видно поврежденный зуб и голову россиянина.
Овечкин апеллировал к арбитрам, показывая травму, но фол не был зафиксирован, и Кревье наказания не получил.
Россиянин в матче не отметился результативными действиями. Вашингтон проиграл, хотя сравнял счет в третьем периоде.