Олег Гончар

В матче регулярного чемпионата НХЛ Вашингтон Кэпиталз уступил Чикаго Блэкхокс 2:3 после буллитов.

В третьем периоде защитник Чикаго Луис Кревье сильно ударил клюшкой по лицу Александра Овечкина. На кадрах трансляции видно поврежденный зуб и голову россиянина.

Овечкин апеллировал к арбитрам, показывая травму, но фол не был зафиксирован, и Кревье наказания не получил.

Россиянин в матче не отметился результативными действиями. Вашингтон проиграл, хотя сравнял счет в третьем периоде.