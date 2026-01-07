Сборная Германии объявила заявку на Олимпиаду-2026: 7 игроков НХЛ
В состав вошли Драйзайтль, Зайдер, Грубауэр и другие звезды лиги
около 2 часов назад
Сборная Германии по хоккею объявила состав на Олимпийские игры-2026, которые пройдут с 5 по 22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо.
В заявку вошли семь игроков НХЛ:
- вратарь Филипп Грубауэр (Сиэтл Кракен),
- защитники Мориц Зайдер (Детройт Ред Уингз) и Джастин Шульц (Питтсбург Пингвинз),
- нападающие Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз), Лукас Райхел (Чикаго Блэкхокс), Джон-Джейсон Петерка (Баффало Сейбрз) и Нико Штурм (Миннесота Уайлд).
На групповом этапе Германия сыграет с командами США, Латвии и Дании.
Это будет первый случай с 2010 года, когда Германия сможет выставить на Олимпиаду такую мощную атакующую линию, возглавляемую одним из лучших игроков мира Леоном Драйзайтлем.
Полный состав и тренерский штаб федерация обещает опубликовать в ближайшее время.
