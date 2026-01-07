Олег Гончар

Сборная Германии по хоккею объявила состав на Олимпийские игры-2026, которые пройдут с 5 по 22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

В заявку вошли семь игроков НХЛ:

вратарь Филипп Грубауэр (Сиэтл Кракен),

защитники Мориц Зайдер (Детройт Ред Уингз) и Джастин Шульц (Питтсбург Пингвинз),

нападающие Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз), Лукас Райхел (Чикаго Блэкхокс), Джон-Джейсон Петерка (Баффало Сейбрз) и Нико Штурм (Миннесота Уайлд).

На групповом этапе Германия сыграет с командами США, Латвии и Дании.

Это будет первый случай с 2010 года, когда Германия сможет выставить на Олимпиаду такую мощную атакующую линию, возглавляемую одним из лучших игроков мира Леоном Драйзайтлем.

Полный состав и тренерский штаб федерация обещает опубликовать в ближайшее время.

Напомним, Канада открыла объявление олимпийских составов по хоккею на Игры-2026.