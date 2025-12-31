Канада объявила составы хоккейных команд на Олимпийские игры-2026.
Это первая страна, которая официально объявила заявку на турнир в Италии
25 минут назад
Процесс объявления составов на мужской хоккейный турнир зимних Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортина официально стартовал. Первой полный список игроков обнародовала сборная Канады.
В ближайшие дни и недели свои заявки должны представить и другие участники турнира, что позволит окончательно сформировать представление о составе сил на будущей Олимпиаде.
Состав сборной Канады
Вратари:
Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз, НХЛ)
Дарси Кемпер (Лос-Анджелес Кингз, НХЛ)
Логан Томпсон (Вашингтон Кэпиталз, НХЛ)
Защитники:
Дрю Даути (Лос-Анджелес Кингз, НХЛ)
Томас Харли (Даллас Старз, НХЛ)
Кейл Макар (Колорадо Эвеланш, НХЛ)
Джош Моррисси (Виннипег Джетс, НХЛ)
Колтон Парейко (Сент-Луис Блюз, НХЛ)
Трэвис Сэнхайм (Филадельфия Флайерз, НХЛ)
Ши Теодор (Вегас Голден Найтс, НХЛ)
Девон Тэйвз (Колорадо Эвеланш, НХЛ)
Нападающие:
Маклин Селебрини (Сан-Хосе Шаркс, НХЛ)
Энтони Чирелли (Тампа-Бэй Лайтнинг, НХЛ)
Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз, НХЛ)
Брендон Хагел (Тампа-Бэй Лайтнинг, НХЛ)
Бо Хорват (Нью-Йорк Айлендерс, НХЛ)
Нэйтан Маккиннон (Колорадо Эвеланш, НХЛ)
Брэд Маршанд (Флорида Пантерз, НХЛ)
Митч Марнер (Вегас Голден Найтс, НХЛ)
Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз, НХЛ)
Брэйден Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг, НХЛ)
Сэм Райнхарт (Флорида Пантерз, НХЛ)
Марк Стоун (Вегас Голден Найтс, НХЛ)
Ник Сузуки (Монреаль Канадиенс, НХЛ)
Том Уилсон (Вашингтон Кэпиталз, НХЛ)