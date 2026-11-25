Шайбы Мазура и Жеребка принесли Соколу победу над Шершнями
Единственную шайбу в составе команды из Богуслава забросил Пономарев
Киевский Сокол победил Шершней в очередном матче регулярного чемпионата Украины по хоккею.
Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт в игре открыли хоккеисты Сокола во второй двадцатиминутке — отличился Мазур.
В третьем периоде киевская команда удвоила преимущество — шайбу забросил Жеребко. Шершни сумели отыграть один гол усилиями Пономарёва, однако на большее гостей не хватило.
Регулярный чемпионат Украины
Сокол — Шершни 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 - Мазур (Тимченко, Чердак), 27:30, 2:0 - Жеребко Д. (Бурдаков), 34:06, 2:1 - Пономарёв (Панченко, Шевченко)
Кременчук обыграл Одесщину и вернулся на второе место в турнирной таблице.
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