Олег Гончар

Киевский хоккейный клуб Сокол стартовал с поражения в серии международных товарищеских матчей, уступив словацкому Гуменне со счетом 1:2 по буллитам, сообщает пресс-служба клуба.

Матч состоялся 26 августа в Словакии. В первом и втором периодах команды действовали осторожно, а счет открылся лишь на 37-й минуте, когда Лукас Тома воспользовался ошибкой вратаря Сокола Олега Петрова. Однако уже через 16 секунд новичок киевлян Даниил Тищенко сравнял счет, наказав словаков за их ошибку в защите.

Третий период и овертайм обошлись без голов. В серии буллитов Гуменне реализовало две попытки, тогда как у Сокола единственный точный бросок исполнил Максим Жеребко. Попытки Руслана Ромащенко, Артема Кальсина, Михаила Цюры и Дениса Бородая были неудачными.

Гуменне — Сокол — 2:1 бул. (0:0, 1:1, 0:0, 0:0)

Шайбы:

1:0 Тома, 37:00

1:1 Тищенко, 37:16

Следующий матч Сокол сыграет 28 августа против польской Сяноки.