Олег Гончар

Киевский хоккейный клуб Сокіл после двух контрольных матчей в Киеве начал выездную серию товарищеских матчей для подготовки к новому сезону, сообщила пресс-служба клуба.

24 августа команда отправилась в Словакию, где 26 августа сыграет против клуба Гуменне, шестой команды второй по силе словацкой лиги.

28 и 29 августа Сокіл проведет два матча против польской Сяноки, восьмой команды элитной лиги Польши, за которую выступает украинец Михаил Ковальчук.

31 августа киевляне встретятся с Полонией из Бытома, новичком лиги, где играет экс-вратарь Сокола Богдан Дьяченко.

Завершится подготовительное турне 2 сентября игрой против торуньской Энерги, пятой команды чемпионата Польши, за которую выступают украинцы Алексей Ворона и Андрей Денискин.

Завершающий этап подготовки клуба к сезону пройдет в Киеве.