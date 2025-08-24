Сокол отправился в Словакию и Польшу для подготовки к новому сезону
Киевский клуб проведет серию товарищеских матчей перед стартом сезона
около 2 часов назад
Киевский хоккейный клуб Сокіл после двух контрольных матчей в Киеве начал выездную серию товарищеских матчей для подготовки к новому сезону, сообщила пресс-служба клуба.
24 августа команда отправилась в Словакию, где 26 августа сыграет против клуба Гуменне, шестой команды второй по силе словацкой лиги.
28 и 29 августа Сокіл проведет два матча против польской Сяноки, восьмой команды элитной лиги Польши, за которую выступает украинец Михаил Ковальчук.
31 августа киевляне встретятся с Полонией из Бытома, новичком лиги, где играет экс-вратарь Сокола Богдан Дьяченко.
Завершится подготовительное турне 2 сентября игрой против торуньской Энерги, пятой команды чемпионата Польши, за которую выступают украинцы Алексей Ворона и Андрей Денискин.
Завершающий этап подготовки клуба к сезону пройдет в Киеве.
