Сокол одержал волевую победу над Штормом в ЧУ
Киевляне вырвали победу в третьем периоде
около 1 часа назад
Шторм вышел вперед в первом периоде благодаря голу Мосюка, а во втором Ревука удвоил преимущество.
Сокол отыгрался благодаря штрафному броску Захарова и голу Бородая, а победную шайбу забросил Качан за четыре минуты до конца.
Сокол — Шторм — 3:2 (0:1, 1:1, 2:0).
Шайбы:
0:1 – Мосюк, 13:13
0:2 – Ревука (Алексюк, Пойманов), 25:38
1:2 – Захаров (бул.), 37:25
2:2 – Бородай (Горлушко), 45:01
3:2 – Качан (Жеребко, Рымар), 56:26
Напомним, ранее Кременчуг разгромил Одесчину в стартовом матче регулярного чемпионата.
