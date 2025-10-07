Кременчуг разгромил Одесcкую область в стартовом матче регулярного чемпионата
Владислав Брага оформил хет-трик, а Евгений Абаджян — дубль
Фото: Кременчуг
Кременчуг с победы стартовал в новом сезоне чемпионата Украины по хоккею 2025/26. В первом матче команда дома разгромила Одесчину.
Владислав Брага отметился хет-триком, а Евгений Абаджян записал на свой счет дубль.
Чемпионат Украины
1 тур
Кременчуг – Одесчина 7:1 (1:1, 5:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – Абаджян (Поперечай), 04:39, 1:1 – Дворник (Кленов), 13:39, 2:1 – Геворкян, 21:57, 3:1 – Брага (Абаджян), 28:30, 4:1 – Абаджян (Середницкий), 31:08, 5:1 – Середницкий (Матусевич, Абаджян), 37:01, 6:1 – Брага (Поперечай), 37:28, 7:1 – Брага, 55:28
