Лузан завоевала четвертое золото на ЧМ-2025 и установила личный рекорд.
Украинская гребчиха триумфально выступила на дистанции 200 м в каноэ-одиночке
около 2 часов назад
Людмила Лузан
Украинская гребчиха Людмила Лузан стала четырехкратной чемпионкой мира на ЧМ-2025 по гребле на байдарках и каноэ, который проходил в Милане.
В воскресенье, 24 августа, она триумфировала в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров, завоевав свою четвертую золотую медаль на турнире.
Лузан не проиграла ни одного индивидуального заезда на чемпионате, установив личный рекорд по количеству медалей на одном ЧМ.
Ранее она выиграла золото в каноэ-одиночке на 500 м, а также в каноэ-двойке на 200 м и 500 м вместе с Ириной Федорив.
Всего в карьере Лузан теперь девять золотых медалей чемпионатов мира.