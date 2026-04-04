Денис Седашов

Киевский Сокол одержал выездную победу над Кременчуком в четвертом матче финальной серии плей-офф чемпионата Украины.

Хозяева площадки открыли счет в начале первой двадцатиминутки усилиями Ляльки. Однако во втором периоде Сокол перехватил инициативу и забросил три шайбы подряд. Результативными бросками отличились Тищенко, Тимченко и Бородай. В заключительном отрезке игры Лялька оформил дубль, сократив отставание до минимального, но киевляне удержали победный результат.

После этой победы счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу Сокола.

Финальная серия плей-офф. Четвертый матч

Кременчук — Сокол 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)

Шайбы: 1:0 - Лялька (Кривошапкин), 03:47, 1:1 - Тищенко (Олийник, Толстушко, большей), 23:29, 1:2 - Тимченко (Захаров), 25:30, 1:3 - Бородай (Крыкля, Ратушный, большей), 35:38, 2:3 - Лялька (Кривошапкин), 48:12

Серия: 1:3

Следующий матч состоится в Киеве 7 апреля. Серия продолжается до четырех побед одной команды.

