Усик — о шоу в Египте: «В Гизе будет очень сильный андеркард»
Украинец выйдет на ринг 23 мая
1 день назад
Владелец титулов WBC, WBA и IBF в тяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) в Instagram поделился ожиданиями от вечер бокса в египетской Гизе.
Украинец отметил высокий уровень поединков, предшествующих его главному бою против звезды кикбоксинга Рико Верхувена.
У Гизи будет очень сильный андеркард. Это не просто бои перед главной битвой, это настоящие поединки. Каждый, кто выйдет на ринг, будет там, чтобы доказать свою принадлежность. Не пропустите!
Напомним, бой Александра Усика против Рико Верхувена состоится 23 мая в Египте.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04