Сокол победил Крижинку-Кэпиталз в киевском дерби
Соколы одержали уверенную победу
около 1 часа назад
В противостоянии двух киевских команд Сокол одержал победу над Крижинка-Кэпиталз со счетом 4:2.
Матч прошел в напряженной борьбе, но Сокол уже в первом периоде обеспечил себе комфортное преимущество, забив две шайбы.
Сокол — Крижинка-Кэпиталз — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Шайбы:
1:0 - Тимченко (Мазур - больш.), 5:17
2:0 - Бурдаков (Полоницкий), 10:12
2:1 - Панченко (Черненко, Лесников - больш.), 34:01
3:1 - Полоницкий (Янишевский, Захаров), 38:27
4:1 - Чердак (Мазур, Тимченко), 42:27
4:2 - Архипенко (Разумов), 58:56
Броски: 28:27
Штрафные минуты: 10:29
Напомним, ранее Кременчуг переиграл Сокол в матче чемпионата Украины.
