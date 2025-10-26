Кременчуг обыграл Сокол в матче чемпионата Украины
Все шайбы были заброшены в третьем периоде
около 1 часа назад
Фото: Кременчуг
В Киеве состоялся матч регулярного чемпионата Украины по хоккею между Соколом и Кременчуком.
Действующие чемпионы Украины одержали победу благодаря шайбам Виталия Ляльки и Егора Безуглого в третьем периоде, закрыв поражение от Шторма в прошлой встрече в рамках «регулярки» ЧУ.
Чемпионат Украины. Регулярный чемпионат
Сокол – Кременчук 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Шайбы:
0:1 – Лялька (Середницкий, Материкин), 49:14
0:2 – Безуглый, 58:57
