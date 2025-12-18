Сокол разгромил Крижинку-Кепиталз в чемпионате Украины
Киевляне лидируют, соперник последний
около 9 часов назад
18 декабря киевский Сокол одержал сухую победу над Крыжинкой-Кэпиталз (3:0) в матче чемпионата Украины по хоккею.
В начале игры голом отметился Захаров. Позже он во втором периоде отдал передачу.
Хоккей. Чемпионат Украины
Сокол — Крыжинка-Кэпиталз 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Шайбы: :
1:0 — Захаров (Бородай, Скороход), 0:31
2:0 — Захаров (Полоницкий, Янишевский, бол.), 33:34
3:0 — Чердак (Олейник, Мазур, бол.), 57:55
Сокол возглавляет турнирную таблицу, Крыжинка-Кэпиталз идет последней с одним очком.
Как сообщалось, пентатрик Кривошапкина помог Кременчугу разгромить Шторм.
Поделиться