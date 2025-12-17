Пентатрик Кривошапкина помог Кременчуку разгромить Шторм.
Горожане сократили отставание от лидера чемпионата — Сокола
1 день назад
Кременчуг разгромил Шторм в матче регулярного чемпионата Украины по хоккею.
Хоккеисты Кременчуга с первых минут захватили инициативу и уверенно контролировали ход игры во всех трех периодах.
Главным героем встречи стал Глеб Кривошапкин, который оформил пента-трик.
Чемпионат Украины. Регулярный сезон
Кременчуг — Шторм 10:3 (3:0, 3:2, 4:1)
Шайбы: 1:0 - Лялька (Матусевич, Андрющенко), 01:02, 2:0 - Кривошапкин (Брага, Пиддубный), 05:05, 3:0 - Кривошапкин (Небоян, Пиддубный), 15:14, 4:0 - Середницкий (Брага, Попережай, большинство), 28:31, 4:1 - Пономарев (Щербак, Стоцкий), 33:36, 5:1 - Кривошапкин (Брага, Матусевич, большинство), 35:49,5:2 - Кругляков (Ратушный, Куцевич), 38:10, 6:2 - Безуглый (Середницкий, Матусевич), 38:30, 7:2 - Лялька (Безуглый, Матусевич), 49:50, 8:2 - Андрущенко (Матусевич), 51:50,8:3 - Ратушный (Портной), 55:50,9:3 - Кривошапкин (меньшинство), 59:05, 10:3 - Кривошапкин (Геворкян, в меньшинстве)
После этой победы Кременчуг имеет в активе 30 очков и всего на 1 балл отстает от лидера – Сокола.
