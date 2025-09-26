ТСН назвал топ-10 лучших хоккеистов НХЛ сезона 2025/2026
Коннор Макдэвид возглавил рейтинг, его партнер по Эдмонтону второй
около 10 часов назад
Канадский спортивный портал TSN опубликовал рейтинг 50 лучших хоккеистов НХЛ сезона 2025/2026.
Возглавил список капитан Эдмонтон Ойлерз Коннор Макдэвид. В топ-3 также вошли Нэйтан Маккиннон из "Колорадо" и Леон Драйзайтль из Эдмонтона.
Топ-10 рейтинга TSN:
Коннор Макдэвид (Эдмонтон)
Нэйтан Маккиннон (Колорадо Эвеланш)
Леон Драйзайтль (Эдмонтон)
Кейл Макар (Колорадо)
Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Квинн Хьюз (Ванкувер Кэнакс)
Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс)
Кирилл Капризов (Миннесота Уайлд)
Коннор Хеллебайк (Виннипег Джетс)
Давид Пастрняк (Бостон Брюинз)