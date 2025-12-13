Олег Гончар

Сборная Украины одержала третью победу на декабрьском мини-турнире Европейский кубок наций, обыграв Румынию 5:4 в овертайме.

В первом периоде Украина повела 2:0. Александр Пересунько открыл счет, а Владислав Брага затем реализовал следующую атаку.

Во втором периоде Украину ждал провал, так как румыны забросили четыре шайбы, из которых только одну в большинстве.

В третьей 20-минутке сине-желтые реализовали камбэк после бросков Дениса Бородая и Браги.

В овертайме большинство реализовал Виталий Лялька броском с средней дистанции.

Отметим, что Украина выиграла все три матча в Бухаресте.

Румыния – Украина 4:5 ОТ (0:2, 4:0, 0:2, 0:1)

Шайбы:

0:1 Пересунько (Волков — большинство), 17:38

0:2 Брага (Лялька, Здоровец), 18:00

1:2 Василе, 21:48

2:2 Бенце, 30:00

3:2 Загилуллин, 34:49

4:2 Ковач, 34:58

4:3 Бородай (Ворона), 53:11

4:4 Брага (Волков, Гребеник), 58:14

4:5 Лялька (Ворона, Матусевич — большинство), ОТ 00:54

Вратари: Левенте — Захарченко