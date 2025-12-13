Олег Гончар

Молодёжная сборная Украины U-20 победила Францию со счётом 3:2 в матче за выживание на чемпионате мира в Дивизионе 1A и сохранила место во втором дивизионе.

Украинцы уступали 0:2 после первого периода, но оформили камбэк благодаря шайбам Косарева, Евтехова и Денисенко за 21 секунду до завершения матча.

Украина стартовала на турнире победой над Казахстаном в овертайме, затем проиграла Норвегии в овертайме и потерпела ещё два поражения подряд от Словении и Австрии.

В прошлом году команда выиграла турнир и поднялась в Дивизион 1A впервые с 2012 года.

Чемпионат мира по хоккею U-20. Дивизион 1A

Франция U-20 – Украина U-20 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Шайбы:

1:0 Лем, 04:01

2:0 Дифор (Нсонса, Монарк), 04:35

2:1 Косарев (Шульга, Евтехов), 22:06

2:2 Евтехов (Яловой, Шибинский — больше), 34:08

2:3 Денисенко (Шибинский), 59:39

Вратари: Сох — Бойко