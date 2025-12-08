Олег Гончар

Во втором матче чемпионата мира U-20 в Дивизионе 1А сборная Украины по хоккею уступила Норвегии 2:3 в овертайме.

В первом периоде Украина реализовала большинство, и шайбу забросил Шибинский.

Во втором периоде норвежцы доминировали, но сборная Украины удерживала счет. В начале третьего Украина снова забила в большинстве — отличился Кураев. Однако, в последние 10 минут основного времени Норвегия отыгралась.

Овертайм завершился буллитом после фола Гапоненко — Ольсен не простил.

После двух туров Украина имеет 3 очка благодаря еще и победе над Казахстаном. Следующий матч — против Словении 10 декабря.

Чемпионат мира по хоккею U-20. Дивизион 1A

Норвегия U-20 – Украина U-20 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)

Шайбы:

0:1 Шибинский (Яловой, Евтехов - большин), 23:53

0:2 Кураев (Скороход, Гапоненко - большин), 46:52

1:2 ​​Ватне (Энгебратен, Ольсен - большин), 54:39

2:2 Майре (Коблар, Ватне), 55:57

3:2 Ольсен (буллит), 62:07

Вратари: Валберг – Левшин