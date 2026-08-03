Владимир Кириченко

Бронзовая призерша Олимпийских игр 2020 по дзюдо Дарья Белодед вернулась к тренировочному процессу и вместе с национальной сборной Украины проходит подготовку к ЧМ-2026.

Напомним, что 25-летняя Дарья брала паузу в карьере. В последний раз участие в турнирах Белодед принимала на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Белодед – бронзовая призерка Олимпиады в Токио, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы.

Ранее Белодед дебютировала в футболе.