Билодид против Макогоненко. Бой по правилам ММА на 1 миллион долларов?
Известная реакция титулованной дзюдоистки на эту информацию
около 1 часа назад
Дарья Белодед / Фото - Instagra
Бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 по дзюдо Дарья Белодед отреагировала на публикацию, в которой было указано, что она может летом провести бой в MMA против украинской боксерши Киры Макогоненко.
Указывалось, что поединок пройдет в Киевском Дворце спорта за призовые в 1 млн долларов.
«Призы неплохие, можно организовать».
Напомним, при отсутствии Белодед сборная Украины по дзюдо впервые за 27 лет осталась без медалей ЧЕ.
