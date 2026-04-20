Сборная Украины по дзюдо впервые за 27 лет осталась без медалей на ЧЕ
Подобный результат зафиксирован впервые с 1999 года
около 3 часов назад
На чемпионате Европы-2026 по дзюдо сборная Украины не завоевала ни одной награды. Подобный результат зафиксирован впервые с 1999 года. До этого украинцы ежегодно завоевывали на континентальном первенстве как минимум одну медаль — бронзу. Сообщает Суспільне Спорт.
В этот раз Украину представляли 12 дзюдоистов. Наивысший результат продемонстрировали Дильшот Халматов (до 60 кг) и Михаил Свидрак (до 81 кг) — оба спортсмена проиграли схватки за бронзовые медали и заняли пятые места.
Бронзовая призерка Евро-2025 Юлия Курченко участия в нынешнем турнире не принимала.
