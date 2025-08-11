Олег Гончар

Британский совет по контролю за боксом (BBBofC) может не санкционировать поединок между экс-чемпионом в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) и ютубером Джейком Полом (12-1, 7 КО) как профессиональный бой, сообщает Sky Sports.

Джошуа имеет значительный опыт в профессиональном боксе и с 2022 года не опускался в весе ниже 113,4 кг. В то время как Пол, с ростом 185,5 см, лишь раз превышал вес 90 кг в своих поединках. Разница в физических параметрах и опыте вызывает сомнения у BBBofC относительно санкционирования боя.

Промоутер Эдди Хирн отметил, что поединок, скорее всего, состоится в США. Напомним, ранее бой Пола с Майком Тайсоном первоначально тоже не был допущен атлетической комиссией и был запланирован как выставочный, но потом был санкционирован как профессиональный.

