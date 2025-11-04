Знаменитый дзюдоист, чемпион мира и Европы, глава Комиссии атлетов Национального олимпийского комитета Украины Георгий Зантарая побывал на встрече с детьми в НВК «Престиж» Деснянского района Киева:

«Говорили о спорте, образовании, мечтах и о том, что ни одна победа не бывает случайной. Спорт формирует характер. Образование дает возможности. Вместе они открывают двери в будущее. Ученикам я передал три простых, но важных принципа: ставить цели, работать усердно и не останавливаться, когда трудно. В детских глазах видел тот же огонь, из которого вырастают большие мечты».

Напомним, что в столице прошел масштабный всеукраинский турнир по дзюдо «STRONGER TOGETHER CUP», который объединил более 850 участников из разных уголков Украины.