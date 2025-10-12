В столице состоялся масштабный всеукраинский турнир по дзюдо «STRONGER TOGETHER CUP», который объединил более 850 участников из разных уголков Украины.

В течение двух дней юные дзюдоисты демонстрировали свое мастерство, силу духа и командное единство.

Среди почетных гостей турнира были Алексей Никитенко, Андрей Паладий, Елена Говорова, Николай Даневич, Анна Ризатдинова и другие известные украинские спортсмены и функционеры.

Особенной частью события стало инклюзивное соревнование, организованное ДЮСШ «Киев спортивный». Оно доказало, что спорт должен быть доступным для каждого, независимо от возможностей, и стало одним из самых трогательных моментов турнира.

Атмосферу события создавал ведущий Юрий Ткач, который добавил драйва и позитива, а певица Светлана Тарабарова подарила участникам и зрителям эмоциональное музыкальное выступление.

Кроме спортивной части, гостей ждала большая праздничная лотерея с ценными подарками и множеством ярких впечатлений.