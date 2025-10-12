«STRONGER TOGETHER CUP»: в Киеве состоялся всеукраинский турнир по дзюдо, который объединил более 850 участников
Соревнования собрали спортсменов из всех регионов Украины и стали примером инклюзивности в спорте
около 2 часов назад
В столице состоялся масштабный всеукраинский турнир по дзюдо «STRONGER TOGETHER CUP», который объединил более 850 участников из разных уголков Украины.
В течение двух дней юные дзюдоисты демонстрировали свое мастерство, силу духа и командное единство.
Среди почетных гостей турнира были Алексей Никитенко, Андрей Паладий, Елена Говорова, Николай Даневич, Анна Ризатдинова и другие известные украинские спортсмены и функционеры.
Особенной частью события стало инклюзивное соревнование, организованное ДЮСШ «Киев спортивный». Оно доказало, что спорт должен быть доступным для каждого, независимо от возможностей, и стало одним из самых трогательных моментов турнира.
Атмосферу события создавал ведущий Юрий Ткач, который добавил драйва и позитива, а певица Светлана Тарабарова подарила участникам и зрителям эмоциональное музыкальное выступление.
Кроме спортивной части, гостей ждала большая праздничная лотерея с ценными подарками и множеством ярких впечатлений.
«STRONGER TOGETHER CUP» стал не просто турниром, а настоящим праздником спорта, дружбы и единства, который показал силу украинского дзюдо и дух команды, продолжающей расти и развиваться, несмотря на все вызовы.
