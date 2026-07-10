Бронзовая призерка чемпионата Европы по дзюдо Юлия Курченко в интервью YouTube-каналу «Знай Наших» высказалась относительно бойкотов Украиной чемпионатов мира из-за участия российских спортсменов.

«Нам сказали: «россияне с флагом – мы бороться не будем». Мы отвечаем: «так давайте мы будем наш флаг поднимать?». В чем тут проблема – я не понимаю. Тем более, были такие весовые категории, в которых вообще не было россиян. У девушек почти не было сильных соперниц. Для чего все это было...

Три года подряд. Первый – мы бойкотируем, второй – я травмируюсь и еду на операцию, и третий мой чемпионат мира – мы бойкотируем. И я думаю, у меня вообще будет шанс побороться на чемпионате мира?! Я просто закончу, так и не поборовшись на чемпионате мира».