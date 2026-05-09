Российский Колобов победил россиянина и стал призером турнира серии Grand Sla
Владислав победил Егора Сухопарова
15 минут назад
Фото: ijf
Украинский дзюдоист Владислав Колобов стал бронзовым призером турнира серии Grand Slam в Астане (Казахстан).
В весовой категории до 81 кг Колобов в схватке за третье место победил россиянина Егора Сухопарова.
Для 20-летнего спортсмена это первая медаль на уровне Grand Slam.
