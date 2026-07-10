Бронзовая призерка чемпионата Европы по дзюдо Юлия Курченко в интервью YouTube-каналу «Знай Наших» рассказала о количестве травм и операций в течение профессиональной карьеры.

«У меня было три операции на одном колене и еще одна на левом. Сейчас еще плечо прооперировано, семь анкеров вставили. В Грузии травмировалась на Грен Слеме, мне пришивали плечо, оно вылетело, выпало плечо, оторвалась суставная губа от одного непонятного движения. Слава Богу тогда выиграла, это была еще схватка за бронзу.

Первая операция была в 17 лет, потом снова – 21, 22 года – операция за операцией. Каждый год, почти в то же время, в мае у меня операция. Я уже у врачей спрашиваю: «Может со мной какой-то недостаток, может я какая-то слабая...». Но после каждой операции у меня еще лучший и лучший результат».