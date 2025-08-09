Талибов вышел в финал Всемирных игр-2025
Украинец гарантировал себе медаль
около 2 часов назад
На Всемирных играх-2025 в Чэнду (Китай) украинский каратист Ризван Талибов успешно пробился в финал в весовой категории свыше 84 кг.
На групповой стадии украинец одержал победы во всех трех схватках.
В полуфинале он уверенно победил со счетом 4:0, подтвердив свой статус одного из фаворитов турнира.
В финале украинец встретится с хорватом Анджело Квесичем, который является вице-чемпионом предыдущих Всемирных игр.
Отметим, что Андрей Заплитный (до 75 кг) и Валерий Чоботарь (до 84 кг) закончили выступления на групповой стадии.
Напомним, ранее медаль Всемирных игр завоевала Анжелика Терлюга.