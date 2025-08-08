Терлюга – вице-чемпионка Всемирных игр-2025
В финале украинка уступила представительнице Германии
34 минуты назад
Фото: НОК Украины
Анжелика Терлюга в финале Всемирных игр-2025 в китайском Чэнду уступила Мие Битш (1:3).
Украинка действовала более пассивно, чем соперница. После удачного действия немки Терлюга попыталась в последние 30 секунд наверстать упущенное, но смогла заработать только 1 балл. Анжелика во второй раз в карьере стала медалисткой Всемирных игр — в 2022 году Терлюга завоевала золото.
