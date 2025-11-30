Олег Гончар

В бронзовом финале чемпионата мира по карате в Каире украинка Анжелика Терлюга (до 55 кг) победила чилийку Валентину Торо 6:4.

Для сборной Украины на ЧМ-2025 это первая медаль, а для Терлюги вторая бронза на ЧМ.

Терлюга вылетела в четвертьфинале от египтянки Ахлам Юссеф, но получила шанс на бронзу, так как египтянка дошла до финала.

Отметим, что в финале выступит украинец Андрей Заплитный.