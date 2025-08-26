Олег Гончар

Украинская каратистка и олимпийская призерка Анжелика Терлюга получила приглашение на чемпионат мира-2025, который пройдет с 27 по 30 ноября в Каире, Египет.

Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Facebook.

«Сюрприз, сюрприз! Не могу поверить, что это случилось со мной… Я официально квалифицировалась на чемпионат мира!»

Также Анжелика опубликовала письмо-приглашение от Всемирной федерации карате (WKF).

32-летняя одесситка, серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио и чемпионка Европы в категории до 55 кг, возвращается на турнир после пропуска предыдущего турнира из-за рождения ребенка.

Напомним, ранее Терлюга стала вице-чемпионкой Всемирных игр-2025.

