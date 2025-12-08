Олег Гончар

В Будапеште (Венгрия) завершилась третья стадия StarLadder Budapest Major 2025 по дисциплине CS2 и стали известны все участники плей-офф.

В плей-офф Украина будет представлена организацией – NAVI, а B8 и Passion UA завершили выступления, хотя и боролись до последнего матча в третьей стадии.

Плей-офф начнется с четвертьфинала для восьми команд.

NAVI в четвертьфинале будут играть против бразильской команды FURIA, которая является сильнейшей в этом сезоне и легко разгромила украинцев в начале третьей стадии.

Четвертьфинал NAVI — FURIA пройдет 12 декабря, в 21.00.