NAVI единственная из трех украинских команд вышла в плей-офф мейджора
B8 и Passion UA не смогли пройти дальше
28 минут назад
В Будапеште (Венгрия) завершилась третья стадия StarLadder Budapest Major 2025 по дисциплине CS2 и стали известны все участники плей-офф.
В плей-офф Украина будет представлена организацией – NAVI, а B8 и Passion UA завершили выступления, хотя и боролись до последнего матча в третьей стадии.
Плей-офф начнется с четвертьфинала для восьми команд.
NAVI в четвертьфинале будут играть против бразильской команды FURIA, которая является сильнейшей в этом сезоне и легко разгромила украинцев в начале третьей стадии.
Четвертьфинал NAVI — FURIA пройдет 12 декабря, в 21.00.