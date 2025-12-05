Олег Гончар

В Будапеште прошел второй игровой день третьего раунда StarLadder Budapest Major 2025, который является чемпионатом мира в киберспорте.

Третья стадия определяет восемь лучших команд, которые сыграют в плей-офф. Впервые в истории в третьей стадии играют три украинских клуба: B8, NAVI, Passion UA.

B8 проиграли чемпиону предыдущего мейджора Vitality из Франции со счетом 0:1 (2:13 на Inferno). В настоящее время их рекорд в серии составляет 1-2, и третье поражение будет означать вылет из турнира.

Бразильская организация paiN уступила украинской NAVI 0:1 (8:13 на Dust2). У Новорожденных Побеждать в настоящее время рекорд 2-1, и победа в следующем матче гарантирует им выход в плей-офф.

Passion UA футболиста Александра Зинченко были на грани вылета, но сенсационно со счетом 2:0 одолели Liquid (13:11 Train, 13:10 Mirage). В настоящее время их рекорд 1-2, и для плей-офф им нужны две победы, права на ошибку у них, как и у B8, нет.