NAVI обыграли The MongolZ и вышли в финал Thunderpick World Championship 2025
Украинцы победили монголов в полуфинале турнира с призовым фондом в $850 тыс.
12 минут назад
18 октября украинская команда Natus Vincere (NAVI) одержала победу над The MongolZ в полуфинале Thunderpick World Championship 2025 на Мальте.
Матч завершился со счетом 2:1 (Mirage 13:9 – выбор монголов, Nuke 13:3 – выбор NAVI, Ancient 13:10 – решающий) в пользу NAVI.
NAVI: iM, Aleksib, makazze, w0nderful, b1t.
The MongolZ: 910, mzinho, bLitz, Senzu, Techno.
