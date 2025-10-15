NAVI победили Imperial на Thunderpick World Championship 2025
Украинская команда сыграла матч первого тура
40 минут назад
На турнире Thunderpick World Championship 2025 на Мальте в рамках группы B NAVI стартовали с победы над бразильской Imperial.
NAVI: iM, Aleksib, makazze, w0nderful, b1t
Imperial: chelo, VINI, skullz, try, noway
NAVI победили Imperial со счетом 2:1 (Mirage 10:13, Nuke 13:4, Dust2 13:8).
Напомним, Александр Зинченко рассказал, что мечтает о победе Passion UA на мейджоре.
Также на турнире StarLadder Budapest Major 2025 будет рекордное представительство украинцев.
