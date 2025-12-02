Олег Гончар

Украинские команды NAVI, B8 и Passion UA прошли в третий раунд StarLadder Budapest Major 2025.

Первыми прошли в следующий раунд NAVI, которые выиграли три матча из трех. B8 прошли в следующую стадию со счетом 3-1, а Passion UA с 3-2.

Последними прошли Passion UA, которая одолела M80 – 2:1 (11:13 Mirage, 13:5 Inferno, 13:7 Train).

На второй стадии клуб футболиста Александра Зинченко одержал три победы над M80, MIBR и fnatic, и уступил FaZe и 3DMAX.

Впервые три украинские команды сыграют в третьей стадии мейджоров.