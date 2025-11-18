Passion UA Зинченко вошли в топ-20 лучших команд мира
Всего четыре украинские команды в топ-30
около 1 часа назад
Портал HLTV опубликовал обновленный рейтинг команд по Counter-Strike 2.
Украинская киберспортивная организация NAVI продолжила занимать девятое место.
Наибольший прогресс показала команда Passion UA украинского футболиста Александра Зинченко, которая поднялась с 31-й позиции на 20-ю.
Также в топ-30 оказались украинские команды B8 и Inner Circle.
Рейтинг HLTV:
1. Vitality – 934
2. Furia – 925
3. Falcons – 728
4. Mouz – 540
5. The MongoIZ – 448
6. Spirit – 358
7. Aurora – 325
8. G2 – 301
9. NAVI – 261
10 (15). paiN – 217
20 (31). Passion UA – 80
21 (19). B8 – 80
28 (26). Inner Circle – 61
56 (55). Monte – 15