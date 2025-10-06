StarLadder Budapest Major 2025: среди 32 команд рекордное представительство украинцев
Украинские организации квалифицировались на турнир
28 минут назад
Страсть UA
После завершения турнира Fragadelphia Blocktober 2025 определились все 32 команды, которые выступят на StarLadder Budapest Major 2025.
На турнире выступят украинские организации NAVI, B8 и Passion UA.
Также с украинцами в составе сыграют NIP и fnatic.
3 стадия:
- Vitality (Европа)
- Spirit (Европа)
- Falcons (Европа)
- MOUZ (Европа)
- G2 (Европа)
- FURIA (Америка)
- paiN Gaming (Америка)
- The Mongolz (Азия)
2 стадия:
- Aurora (Европа)
- Natus Vincere (Европа)
- Astralis (Европа)
- 3DMAX (Европа)
- Liquid (Европа)
- MIBR (Америка)
- Passion UA (Америка)
- TYLOO (Азия)
1 стадия:
- FaZe Clan (Европа)
- GamerLegion (Европа)
- Ninjas in Pyjamas (Европа)
- B8 (Европа)
- PARIVISION (Европа)
- fnatic (Европа)
- Legacy (Америка)
- Imperial (Америка)
- NRG (Америка)
- M80 (Америка)
- Fluxo (Америка)
- RED Canids (Америка)
- Lynn Vision (Азия)
- The Huns (Азия)
- FlyQuest (Азия)
- Rare Atom (Азия)
Матчи первой стадии пройдут с 24 по 27 ноября, второй – с 29 ноября по 2 декабря, третьей – с 3 по 14 декабря.
В следующий раунд пройдут по 8 лучших коллективов.
Напомним, состав украинской команды TNL с Кейном выкупила польская организация Слобоженка.