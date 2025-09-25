Олег Гончар

Организация Inner Circle объявила о подписании полного состава TNL накануне старта Stage 1 ESL Pro League Season 22. Это третья команда, которую клуб будет представлять с момента основания в январе 2025 года.

Начальный состав включал Томаша «oskar» Штясного и Мартина «STYKO» Стика. В июле Inner Circle почти полностью обновила состав, подписав четырех бывших игроков 9INE. Однако уже через два месяца этот состав отправили на скамейку запасных и выставили на трансфер из-за невыполнения поставленных целей.

Inner Circle с украинским составом TNL дебютирует на LAN на ESL Pro League Season 22 Stage 1, где команда получила 11-й посевной номер от других участников.

Актуальный состав Inner Circle: Виктор «onic» Бабий, Артем «cairne» Мушинский, Давид «Dawy» Бибик, Артем «Flierax» Хиора, Дмитрий «nifee» Тедиашвили. Тренер – Дмитрий «jR» Червак.

Отметим, что согласно слухам, Inner Circle принадлежит украинскому бизнесмену Александру Слобоженко.