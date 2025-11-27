Три команды с украинцами прошли во вторую стадию StarLadder Budapest Major 2025
B8, NiP и fnatic обыграли соперников в четвертом матче
36 минут назад
Украинская команда B8 и шведские Ninjas in Pyjamas и fnatic с украинскими игроками прошли во второй этап StarLadder Budapest Major 2025.
B8 получила долгожданную путевку благодаря победе над бразильской Legacy 2:0 (Dust2 16:12, Mirage 13:5).
Ninjas in Pyjamas с украинским снайпером r1nkle обыграли Fluxo 2:0 (Nuke 13:5, Train 13:5).
fnatic с украинцами jambo, jackasmo и fEAR выиграли у NRG 2:1 (Mirage 3:13, Inferno 13:10, Dust2 13:9).
Во втором этапе к командам с украинцами присоединится Passion UA Александра Зинченко. В третьем этапе присоединится NAVI.