Олег Гончар

В киберспорте Украины основана новая команда Valtrion, которая намерена заявить о себе в Counter-Strike 2.

Команда состоит из пяти украинцев, проживающих в Европе, и стремится соревноваться с топовыми соперниками.

Старт проекта вызвал дискуссии из-за прошлого некоторых игроков. Владислава «leri511» Дригу подозревали в матчфиксе, а также критиковали за выступления за белорусские и российские команды после начала войны, включая турниры с выплатами в рублях.

Капитан Ярослав «byr9» Буряк, известный проукраинской позицией, заверил, что проверил каждого и убедился в их преданности честной игре, отметив, что leri511 признал ошибки, сделанные из-за личных обстоятельств.

Официальный состав Valtrion: Владислав «leri511» Дрига, Иван «remorse» Солодовник, Денис «tripex17» Гапонов, Александр «zogeN» Баранишин, Ярослав «byr9» Буряк.

