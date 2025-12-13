Олег Гончар

В Будапеште (Венгрия) завершился первый полуфинальный матч StarLadder Budapest Major 2025. В этой игре французская организация Team Vitaliti победила российскую Team Spirit со счетом 2-0.

У Vitaliti были проблемы на своём выборе, которым стал Mirage. Они уступали 7:12 и были в шаге от поражения, но перевели матч в овертайм и победили 19:17. На выборе россиян Vitaliti сыграли лучше и победили со счетом 13:8.

В финале Vitaliti сыграют с победителем матча между украинской организацией Natus Vincere и американской FAZE.