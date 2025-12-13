Олег Гончар

В Будапеште (Венгрия) завершился последний четвертьфинальный матч StarLadder Budapest Major 2025. В этой игре украинская организация NAVI победила бразильскую Furia.

Natus Vincere в матче против лучшей команды этого сезона выиграли со счётом 2:1 (13:5 на Mirage, 13:16 на Inferno, 13:3 на Train).

В полуфинале NAVI сыграют против исторически своего принципиального соперника FaZe. Полуфинал StarLadder Budapest Major 2025 пройдет 13 декабря.