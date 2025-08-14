Олег Гончар

Украинские кикбоксеры Дарина Иванова и Алина Мартынюк стали бронзовыми призерами Всемирных игр-2025 в Чэнду (Китай).

В поединке за бронзу в весовой категории до 52 кг Иванова уверенно победила турчанку Фейзанур Азизоглу со счетом 3:0. Мартынюк в категории до 60 кг также одержала победу по очкам (3:0) над индонезийкой Сусанти Ндапатака.

Ранее Глеб Мазур и Роман Щербатюк вышли в финалы, обеспечив команде еще две награды.

Сборная Украины 13 августа поднялась на третье место в общем зачете Всемирных игр.